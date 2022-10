Sozialpädagogin verlässt Beratungsstelle in Herborn

Ulrike Rohm. Foto: Holger Becker-Von Wolff

HERBORN - Ulrike Rohm verabschiedet sich in den Ruhestand: 42 Jahre war sie als Diplom-Sozialpädagogin in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des evangelischen Dekanats an der Dill mit dem Arbeitsschwerpunkt Erziehungs- und Familienberatung tätig.

Präses Wolfgang Wörner dankte ihr für ihren langjährigen Dienst. "Sie haben vieles erlebt, haben mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, haben mehrere Umzüge der Beratungsstelle mitgemacht, verschiedene Dekane und Präsides kommen und gehen sehen, auch die Ansprechpartner beim Jugendamt haben gewechselt, aber auch therapeutische Konzepte, Vorgaben und überhaupt die Anforderungen, die Probleme und Nöte der Kinder und Jugendlichen sind einem Wandel unterworfen. Sie waren so etwas wie eine Konstante über viele Jahre hinweg", sagt Präses Wörner.

Wolfgang Wörner fügte an, "unsere Beratungsstelle erfüllt eine wichtige Funktion in der Region. Menschen in verschiedensten Problemsituationen wird durch Beratung geholfen, eigene Lösungswege zu finden oder angemessen mit den Problemen umzugehen, neue Sichtweisen zu finden und am Ende vielleicht auch zu Entscheidungen zu kommen, die zuvor kaum denkbar waren". Die qualifizierte Hilfe stehe im Vordergrund.

Fotos Ulrike Rohm. Foto: Holger Becker-Von Wolff Präses Wolfgang Wörner verabschiedet Ulrike Rohm im Kollegenkreis und dankt ihr für die langjährige Beratungstätigkeit in der evangelischen Beratungsstelle Herborn. Foto: Holger Becker-Von Wolff 2

"Es ist auch nicht unwichtig, dass die Evangelische Kirche diese Hilfe für Menschen leistet. Hier erfahren Menschen Unterstützung und Lebensberatung, die wir mit unseren anderen, durchaus vielfältigen Angeboten nicht oder nicht mehr erreichen. Es ist daher ein persönliches Anliegen, dass wir diese gute Arbeit möglichst lange noch fortsetzen können, auch wenn die Rahmenbedingungen sich in Zukunft spürbar ändern sollten."

Der Leiter der evangelischen Beratungsstelle, Pfarrer Jörg Moxter, betont: "Rahmenbedingungen sind das eine, die Menschen, die Berater, sind das andere, denn auf sie kommt es letzten Endes an. Auf ihre Kompetenz und Erfahrung, auf ihr Engagement, ihr Herzblut und ihre Leidenschaft. Wir in der Beratungsstelle freuen uns, dass diese wichtige Arbeit mit Rebecca Mehl weitergeht". Die 39-jährige Diplom-Sozialpädagogin hat die Nachfolge von Ulrike Rohm bereits angetreten.