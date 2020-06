Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Herborn (red). Ein Unbekannter hat am Sonntag in Herborn das Schloss eines schwarzen "Specialized"-Mountainbikes geknackt und das rund 900 Euro teure Fahrrad gestohlen. Das Mountain hatte ab kurz vor 13 Uhr in der Nähe des Radio- und Fernsehgeschäfts im unteren Teil der Hauptstraße gestanden. Als der Besitzer gegen 13.25 Uhr zurückkehrte, war es weg. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.