Spezialeinsatzkommando nimmt in Herborn zwei Brüder fest

HERBORN/DILLENBURG - Ein Spezial-Einsatz-Kommando (SEK) hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Herborner Hainstraße in einer streng geheim gehaltenen Aktion zwei Männer "einkassiert". Das Duo, 21 beziehungsweise 29 Jahre alt, wurde durch einen in Frankreich angestrengten Europäischen Haftbefehl gesucht.

Den Verhafteten wird ein im Januar dieses Jahres begangenes Kapitalverbrechen zur Last gelegt, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller. Zu den Tatumständen des von der französischen Justiz geführten Verfahrens könnten keine Angaben gemacht werden. Die aus dem Irak stammenden Asylsuchenden werden nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Brüder wurden an ihrer Wohnanschrift verhaftet

Die Aktion des SEK an der Wohnanschrift der beiden Brüder im Herborner Stadtkern wurde von mehreren zivilen Polizeikräften aus der Region unterstützt.

