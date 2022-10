Sporthaus Seissler in Herborn schließt

Inhaberin Nina Wollberg schließt das Sporthaus Seissler. Nach zwei Jahren Pandemie und der weiterhin steigenden Inflation geht es für das Herborner Geschäft nicht mehr weiter. Foto: Sebastian Reh

HERBORN - Das Sporthaus Seissler hat zwei Weltkriege und die Hyperinflation in der Weimarer Republik überstanden. Jetzt ist es vorbei. Das Herborner Familienunternehmen schließt. Seit Freitag, 14. Oktober, läuft der Räumungsverkauf. Damit geht die 114-jährige Geschichte des Sporthauses im Dill-Center zu Ende. Und es ist nicht das einzige Geschäft in Herborn, das infolge der Pandemie und hohen Inflation aufgibt.

"Ich kann aktuell nicht davon leben. Es deckt die Kosten nicht mehr - und das schon viel zu viele Monate", sagt Nina Wollberg, Inhaberin des Sporthauses in vierter Generation. Die Gründe für das Aus sind offenbar eine Gemengelage aus verschiedenen Entwicklungen und Krisen.

Schon seit Jahren klagt der stationäre Einzelhandel über die häufig günstigere Konkurrenz aus dem Internet. Eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft aus Köln zeigt, dass der Umsatz des Onlinehandels während der Corona-Pandemie weiter gestiegen ist. Wenig verwunderlich. Aber auch schon vor der Pandemie ist der Onlinehandel stärker gewachsen als der Einzelhandel.

"Natürlich ist einiges an Umsätzen ins Netz abgewandert", sagt Nina Wollberg. Aber das Sporthaus Seissler hätte sich angepasst, auf die persönliche Beratung gesetzt, auf nachhaltig hergestellte Produkte. Viele Stammkunden hätten das geschätzt. Sie seien bereit gewesen, höhere Preise zu zahlen.

Hier geht spätestens am 31. Dezember das Licht aus: Das Herborner Sporthaus Seissler schließt nach 114 Jahren. (Foto: Sebastian Reh)

In der Corona-Pandemie musste der Einzelhandel dann zeitweise schließen, selbst verstärkt aufs Internet setzen und durfte nicht jeden in seine Geschäfte lassen. Davon abgesehen wollte sich auch nicht jeder Kunde dem Infektionsrisiko aussetzen.

"Corona ist aber nicht nur das, was im Laden stattfindet", sagt Nina Wollberg. Lieferketten brachen ein. Lieferzeiten erhöhten sich massiv. Es sei vorgekommen, dass Waren so spät kamen, dass sie direkt rabattiert im Saisonschlussverkauf landeten.

"Die zwei Jahre Corona waren aber ein Spaziergang gegen das, was seit dem 24. Februar passiert", sagt Nina Wollberg. An diesem Tag hat die russische Armee die Ukraine überfallen. Folgen davon sind auch in Deutschland zu spüren.

Laut Statistischem Bundesamt sind seitdem die Preise für Energie merklich angestiegen. Diese Preiserhöhungen nennt das Bundesamt als Hauptursache für die hohe Inflation. Lieferengpässe, die seit Pandemiebeginn bestehen, und die Teuerung anderer Produkte befeuern sie weiter. Zurzeit befindet sich die Inflation (10 Prozent) auf Rekordniveau. Im wiedervereinigten Deutschland war sie noch nie so hoch wie jetzt. Auch das hat Folgen.

Der Kaufkraftverlust ist auf dem höchsten Niveau mindestens seit 1970, geht aus der Ifo-Konjunkturprognose für den Herbst hervor. "Die hohen Inflationsraten lassen die realen Einkommen der privaten Haushalte sowie deren Ersparnisse dahinschmelzen und reduzieren ihre Kaufkraft", erläutert das Ifo-Institut.

Die Kunden des Sporthauses hielten ihr Geld beisammen, berichtet Nina Wollberg. Dinge, die nicht zwingend nötig sind, würden seltener gekauft. "Ein Läufer hat seinen Laufschuh früher vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr ausgetauscht. Heute sagt er: 'Der tut's noch 1000 Kilometer'", veranschaulicht die Inhaberin.

Auch im Einkauf hätten sich fürs Sporthaus die Waren verteuert. "Wir haben die Preiserhöhungen lange nicht weitergegeben - so lange, wie es kalkulatorisch machbar war", sagt Nina Wollberg. Doch irgendwann sei es nicht mehr machbar. Und gestiegene Preise helfen offensichtlich nicht, mehr Kunden anzulocken.

Dieses Bild von Friedrich Seissler hängt im Sporthaus Seissler. Der Sattlermeister hatte das Geschäft 1908 eröffnet. (Foto: Sebastian Reh)

Im Oktober habe das Sporthaus Seissler bisher 50 Prozent weniger Umsatz gemacht als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Und schon während der Corona-Pandemie sei der Umsatz gesunken. Der Laden rentiere sich nicht mehr. Und bevor Nina Wollberg deswegen Insolvenz anmelden muss, gibt sie das Geschäft auf.

Sie ist überzeugt, dass sie nicht die Einzige bleiben wird, die ihr Geschäft schließt. Das bestätigt auch Claus Krimmel, Vorsitzender des Herborner Werberings. Weitere würden folgen.

Roland Keller ist einer von ihnen. Der Räumungsverkauf in seiner Herborner Boutique "TypIch" hat am Donnerstag, 13. Oktober, begonnen. Die Gründe ähneln denen des Sporthauses Seissler. "Absoluter Umsatzeinbruch, die Kaufzurückhaltung ist enorm, gestiegene Preise: Ich muss die Reißleine ziehen", sagt er.

"Das ist nicht einfach", weiß auch Nina Wollberg. Die Entscheidung, ihren Laden zu schließen, fällt ihr offensichtlich schwer. Ihre ganze Familie sei davon betroffen. "Seissler ist nicht irgendwas, es ist unser Baby. Und wir hätten das gerne noch weiter gemacht."

Wirtschaftliche Krisen gab es auch in der Vergangenheit

Auch in der Vergangenheit hat das 1908 eröffnete Geschäft wirtschaftliche Krisen erlebt - aber überstanden. 1923 war die Inflation so hoch, dass ein Laib Roggenbrot einem Medienbericht zufolge 356 Milliarden Reichsmark gekostet habe. Das ist kein Vergleich zur heutigen Inflation. "Aber das war eine ganz andere Zeit", sagt Nina Wollberg. Es habe weniger Produkte und Konkurrenz gegeben. Seissler habe zudem ein breiteres, anderes Sortiment gehabt.

Tennisschläger an der Wand des Sporthauses Seissler zeugen von der langen Geschichte des Herborner Familienunternehmens. Laut Inhaberin Nina Wollberg sind die Schläger zum Teil an die 100 Jahre alt. (Foto: Sebastian Reh)

Nina Wollberg kann nicht die eine Sache nennen, die ihr Geschäft gerettet hätte. Sie will nicht, dass Querdenker oder Putin-Versteher die Schließung für ihre Agenda ausschlachten: "Ich lasse mich zu keiner Polemik hinreißen. Das widerspricht meinem demokratischen Selbstverständnis."

Es gebe aber eine Sache, die zumindest geholfen hätte: "Ich hätte mir in der Regierung jemanden gewünscht, der etwas Beruhigendes ausstrahlt", sagt sie. Die Krisenkommunikation laufe aus ihrer Sicht sehr unglücklich. Nina Wollberg zeigt aber auch Verständnis: "Wir waren noch nie in so einer Situation." In der Regierung wolle sie derzeit nicht sitzen.

Wie es in Herborn weiter geht, scheint ungewiss. "Das Endergebnis dieses Krisen-Stakkatos können auch die Einzelhändler und Gastronomen derzeit nicht abschätzen", teilt Claus Krimmel mit.

