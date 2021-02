Stadt Herborn hat neue digitale Angebote

Persönliche Besuche im Bürgerbüro im Herborner Rathaus sind weiterhin nur nach Terminvereinbarung möglich. Archivfoto: Diana Göbel

HERBORN - Die Herborner Stadtverwaltung baut ihr digitales Angebot aus. Bestimmte Anträge können auch online gestellt werden. Ein Besuch im Bürgerbüro ist nach wie vor nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Neu ist dies: Seit dem 1. Februar können, für die Dauer der Corona-Pandemie, Anträge für einfache Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister online gestellt werden, teilt Diana Göbel, die in der Verwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mit.

Zu beachten sei lediglich, dass beides nur beantragt werden kann, wenn die Dokumente an die private Meldeadresse des Antragstellers gehen und der Antragsteller aktuell in Herborn gemeldet ist. Führungszeugnisse für Behörden können weiterhin nur per E-Mail an buergerbuero@herborn.de oder persönlich beim Bürgerbüro beantragt werden.

Ebenfalls seit 1. Februar ist die Voranmeldung einer Nebenwohnung online möglich. Außerdem können digital einfache sowie erweiterte Meldebescheinigungen von zu Hause aus beantragt werden. Gleiches gilt für die Abmeldung einer Nebenwohnung und Verlustmeldungen von Ausweis oder Pass. Gebühren können digital per giropay, PayPal oder paydirekt gezahlt werden.

"Viele Bürgeranliegen können mit den Online-Services schneller bearbeitet werden, wenn Bürger im Onlineformular alle wichtigen Angaben gemacht haben", sagt Göbel. Auch wenn der Weg ins Rathaus meist immer noch erforderlich ist, um etwa Unterschriften zu leisten, Dokumente einzureichen oder ändern zu lassen.