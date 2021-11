Stadt Herborn lässt Linden beschneiden

An der Grünanlage in der Herborner Schwerstraße lässt die Stadt am Mittwoch und Donnerstag Linden stark zurückschneiden. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - An der kleinen Grünanlage in Herborn in der Schwerstraße in Höhe der Einmündung des Johann-Steubing-Wegs lässt die Stadt am Mittwoch und Donnerstag, 10./11. November, Linden stark zurückschneiden. Der Grund dafür sei, dass eine früher damit beauftragte Firma das nicht fachgerecht ausgeführt habe und deshalb nun ein Rückschnitt auf die alten Schnittstellen nötig sei. Wegen der Arbeiten sperrt die Stadt die angrenzenden Parkplätze und bittet Verkehrsteilnehmer, die Markierungen zu beachten und auf andere Parkplätze auszuweichen.