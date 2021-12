Stadt Herborn: "Montagsspaziergänge" sind ordnungswidrig

Jetzt teilen:

Verknüpfte Artikel

Jetzt teilen:

HERBORN - Deutliche Worte aus dem Rathaus: Nach mehreren sogenannten "Montagsspaziergängen" meldet sich nun die Herborner Stadtverwaltung zu Wort. Sie weist darauf hin, dass die Versammlungen ordnungswidrig sind.

Es handelt sich um eine bundesweit verbreitete Strategie von Kritikern der Corona-Politik, Impfgegnern und sogenannten "Querdenkern". Sie geben vor, angeblich spontan zu Spaziergängen zusammenzukommen. Tatsächlich aber werden die Aktionen im Vorfeld - vor allem über den Messengerdienst Telegram - koordiniert - allerdings nicht angemeldet. Mit diesem "Trick" versuchen die Demonstranten, das Versammlungsrecht zu umgehen.

Teilnehmern kann auch

eine Geldbuße drohen

Am vergangenen Montagabend haben sich in Herborn 100 Personen getroffen, in Wetzlar waren es 120, in Haiger 40. Kurz vor Weihnachten hatte es in Herborn die bisher einzige angemeldete Corona-Demonstration gegeben. Rund 750 Teilnehmer waren dabei, die auch aus anderen Kommunen nach Herborn kamen.

In der Mitteilung aus dem Rathaus heißt es nun: "Die Stadtverwaltung der Stadt Herborn weist darauf hin, dass die Spaziergänge dem Versammlungsgesetz unterliegen. Was bedeutet, dass die Demonstrationen 48 Stunden vorher bei den lokalen Ordnungsbehörden, in Herborn dem Fachdienst Öffentliche Ordnung, angemeldet werden müssen."

Die Teilnahme an nicht angemeldeten Versammlungen wie den "Montagsspaziergängen" sei eine Ordnungswidrigkeit, die von der Stadt Herborn "konsequent verfolgt" werde - und die auch mit einer Geldbuße geahndet werden könne.