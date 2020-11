Stadt Herborn verbietet Demo gegen Corona-Beschränkungen

Die Stadt Herborn (hier im Bild das Rathaus) verbietet per Unterlassungsverfügung die für diesen Montag um 19 Uhr auf dem Festplatz geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: Katrin Weber

HERBORN - Die Mitteilung von Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau kam um kurz vor 13 Uhr am Montag: Die Stadt Herborn verbietet per Unterlassungsverfügung die für diesen Montag um 19 Uhr auf dem Festplatz geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen.

Zur Begründung führte die Rathauschefin an, dass der Veranstalter sich in psychologischer Behandlung befinde und somit die von der Stadt Herborn für die Kundgebung geforderten Auflagen nicht erfüllen könne. Zudem könne er nicht - wie angekündigt - die Veranstaltungsleitung übernehmen.

Die Polizei nahm den Herborner am späten Donnerstagabend in Gewahrsam, nachdem er in einem Social-Media-Video angekündigt hatte, "Kinder zu befreien", Schulen zu betreten, Lehrer anzuzeigen und diese "für ihre Taten büßen zu lassen". Im Anschluss wurde der 53-Jährige stationär in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ein Polizeisprecher sagte dazu: "Die Prüfung und Bewertung der Geschehnisse durch die Polizei, die Stadt Herborn und einen Richter des Amtsgerichts Herborn ergab die dringende Notwendigkeit einer psychiatrischen Begutachtung durch einen Arzt. Diese Begutachtung endete mit der zwangsweisen Aufnahme in einem psychiatrischen Krankenhaus."

Vor allen in den sozialen Netzwerken sorgte das Geschehen für viel Aufregung. Bevor die Polizei eingriff, gingen bei den Dienststellen in Herborn und Dillenburg sowie bei Bürgermeisterin Gronau zahlreiche Anrufe besorgter Eltern ein.