Stadtführung auf den Spuren jüdischen Lebens in Herborn

Station der Stadtführung: das Holocaust-Denkmal am Eisernen Steg. Foto: Stadtmarketing Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Eine Themen-Stadtführung mit dem Titel "Auf den Spuren jüdischen Lebens - Wider das Vergessen" bietet das Stadtmarketing am 8. August in Herborn an. Die Führung ist eine Spurensuche zu den früheren jüdischen Einwohnern Herborns.

Außer "Stolpersteinen", die an das Schicksal der Herborner Juden erinnern, gehören auch das Holocaust-Denkmal und viele interessante Einzelbauwerke zur Tour. Von den früher ortsansässigen jüdischen Einwohnern Herborns, zu denen stolze Kaufmannsfamilien gehörten, über die Religion und die religiösen Stätten bis hin zum dunkelsten Kapitel der Zeitgeschichte, das auch die Herborner Familien nicht verschonte, reichen die Themen. Auch die Mikwe wird besichtigt.

Die nächsten Termine, zu denen sich Einzelne und kleine Gruppen anmelden können, sind am Sonntag, 8. August, und am 26. September (Sonntag) jeweils ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz. Buchen kann man beim Stadtmarketing-Büro, Bahnhofsplatz 1, Telefon 0 27 72-7 08 19 00 oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen.