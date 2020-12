4 min

Steuern anheben? Haushalt in Herborn sorgt für Diskussion

Was wird aus dem Etatentwurf? In der ersten Beratung gab es viel Kritik - etwa an Steuererhöhungen und zu wenigen Investitionen in den Stadtteilen. Nun liegt der Ball beim Parlament.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg