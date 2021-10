Straße Im Dillfeld wird grundhaft erneuert

In einem schlechten Zustand: Die Stadt Herborn lässt die Straße Im Dillfeld in Burg umfassend erneuern. Foto: Stadt Herborn

HERBORN-BURG - Die Straße Im Dillfeld zwischen der Junostraße und der "Egerlandstraße in Burg ist in einem schlechten Zustand. Deshalb steht nun die grundhafte Erneuerung an. Die Bauarbeiten haben am Montag ab der Einmündung in die Karlsbader Straße begonnen.

Geplant ist das Erneuern der Kanalleitung, der Fahrbahn und der Gehwege. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Dafür wird die Straße Im Dillfeld auf einer Länge von etwa 360 Metern einen halben Meter tief ausgekoffert, die Kanalleitungen und später der gesamte Straßenbelag erneuert. Der erste Bauabschnitt läuft bis zur Egerlandstraße.

Im zweiten Bauabschnitt folgt die Sanierung einzelner Kanalleitungen ab der Einmündung zur Junostraße sowie in der Verbindung zum ersten Bauabschnitt. Anschließend erhalten die Straße einen neuen Asphaltbelag und die Gehwege ein neues Pflaster.

Busse fahren die Haltestelle Elkersberg derzeit nicht an

Während der Bauarbeiten muss die Straße abschnittweise voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer können den Bereich über die Seydlitzstraße, Am Harker und die Breslauer Straße umfahren.

Während der Bauarbeiten können Busse der Linie 503 die Haltestelle Elkersberg nicht anfahren. Fahrgäste können auf die Haltestelle Eisenwerk ausweichen.