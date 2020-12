Straßen nicht zuparken: Schneeräumer brauchen Platz

So eine Schaufel ist breit: Schneeräumer brauchen ausreichend Platz. Das gilt vor allem für Straßen in Wohngebieten, in denen Anlieger ihre Autos am Straßenrand parken. Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa

HAIGER/HERBORN - Auch im Dillgebiet hat der Winter mit Schnee und Eis bereits Einzug gehalten. Das bedeutet auch, dass die Mitarbeiter der kommunalen Winterdienste wieder im Einsatz sind. Dazu gibt es einen Appell der Stadt Haiger und einen Hinweis der Stadt Herborn - die so oder so ähnlich aber freilich für alle Kommunen und Bürger im Dillgebiet gelten.

Haigers Bauhofleiter Daniel Beeck mahnt ausreichend Platz für die städtischen Räumfahrzeuge an, damit ein müheloses Durchkommen sichergestellt ist.

In den vergangenen Jahren hätten immer wieder am Straßenrand geparkte Autos für Probleme gesorgt. "Wir brauchen 3,50 Meter Durchfahrtsbreite, sonst kommen wir nicht durch", sagt Beeck.

Wenn diese Breite nicht gegeben sei, müssten die Räumfahrzeuge umdrehen und könnten den Schnee nicht entfernen. "Leidtragende sind dann die Bürger, die in diesen Straßen wohnen, weil bei ihnen nicht geräumt werden kann", sagt Beeck.

"Gehwege müssen an Werktagen von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr von Schnee frei geschoben werden" - darauf weist die Herborner Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin. Für den Winterdienst auf Gehwegen im Gebiet der Kommune seien die Grundstückseigentümer oder - je nach Vereinbarung mit dem Vermieter - die Mieter von Haus oder Wohnung verantwortlich.

Schnee nicht vom Gehweg auf die Straße schieben

Kein Kavaliersakt sei es entgegen weitläufiger Meinung, den Schnee vom Gehweg auf die geräumte Straße zu schieben. In jedem Fall sollten die freigeräumten Gehwege bei drohender Schnee- und Eisglätte gestreut werden.