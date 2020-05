Straßenbeiträge verzögern sich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - (hog). Eigentlich sollten die ersten Bescheide für die wiederkehrenden Straßenbeiträge in Herborn im Frühjahr an die Bürger gehen. Das wird sich nun verzögern. Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) berichtete am Mittwoch und Donnerstag in zwei Ausschüssen des Parlaments von „fehlerhaften Daten“.

Die Daten, die das beauftragte Planungsbüro geliefert habe, hätten Mängel gehabt. Derzeit würden in der Verwaltung Korrekturen vorgenommen. „Wenn wir uns eine Dienstleistung einkaufen, aber Daten fehlerhaft sind, sollten wir überlegen, Geld zurückzufordern“, warf Frank Deworetzki (SGH) im Ausschuss für Bauen und Verkehr ein. Vertreter der Verwaltung bemerkten, dies sei in der Rechnung berücksichtigt worden.

Bescheide nicht vor Ende Juli

Jörg Menger (SPD) sagte im Haupt- und Finanzausschuss: „Momentan haben wir eine schwierige Situation, das ist verständlich. Aber wichtig wäre für die Bürger mal eine Aussage, wann es soweit sein wird. Das müssen wir den Leuten irgendwann sagen.“ Vor Ende Juli werde es noch keine Bescheide für die wiederkehrenden Straßenbeiträge geben, hieß es vonseiten der Verwaltung.