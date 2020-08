Straßenumfrage: Sollte das Wahlalter auf 16 gesenkt werden?

Sollten 16-Jährige auch schon ihr Kreuzchen bei der Bundestagswahl setzen dürfen? Das haben wir Passanten in Herborn gefragt. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (sige). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat den Vorschlag in die politische Diskussion gebracht, dass Jugendliche schon ab 16 an Bundestagswahlen teilnehmen dürfen sollten. Wir haben dazu in Herborn einige Passanten um ihre Meinung gebeten.

Maria Agata Knoll (33), aus Herborn (Foto: Siegfried Gerdau)

Maria Agata Knoll (33), aus Herborn: "Es kommt meiner Meinung nach überhaupt nicht auf das Alter an, ob jemand eine politische Meinung hat. Ob mit 16 oder 60 Jahren - das ist doch völlig egal. Ich plädiere dafür, das Wahlalter ab 16 Jahre freizugeben. Das geht für mich absolut in Ordnung."

Freddy Ulloa (49), zurzeit in Herborn (Foto: Siegfried Gerdau)

Freddy Ulloa (49), zurzeit in Herborn: "Ich hatte schon mit 16 eine politische Meinung. Daher denke ich, dass man das Wahlalter ruhig senken kann. Ich gebe schon ein wenig Bedenken zu haben, ob diese Mündigkeit für alle 16-Jährigen zutrifft. Das soll jedoch kein Grund sein, es nicht freizugeben."

Verknüpfte Artikel

Reinhard Lemmer (55), aus Dillenburg (Foto: Siegfried Gerdau)

Reinhard Lemmer (55), aus Dillenburg: "In dieser Frage bin ich sehr zwiegespalten. Wie so viele Erwachsene haben auch junge Menschen keine Lust mehr, zu wählen. Grundsätzlich ist das Herabsetzen des Wahlalters jedoch in Ordnung. Man darf ja auch mit 17 Jahren den Führerschein machen."

Thomas Jopp (66), aus Herborn (Foto:Siegfried Gerdau)

Thomas Jopp (66), aus Herborn: "Wenn junge Menschen schon ab dem 16. Lebensjahr wählen dürften, wäre das manchen Politikern sicher nicht so recht. Ich persönlich hätte nichts dagegen. Man muss sich doch auch einmal die Frage stellen, ab welchem Alter man wirklich politisch reif ist."

Angeline Ringsdorf (20), aus Nenderoth (Foto: Siegfried Gerdau)

Angeline Ringsdorf (20), aus Nenderoth: "Im Alter von 16 Jahren haben junge Menschen im Allgemeinen noch wenig Ahnung von Politik. Das ist aber meiner Meinung nach eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt zu der Wahlurne gehen darf."