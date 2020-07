Streit in Herborn endet mit Bad in der Dill

Symbolfoto: dpa

HERBORN - Rucksack und Mobiltelefon weg und völlig durchnässt nach einem unfreiwilligen Bad in der Dill: So hat am Montagabend ein Streit für einen 44 Jahre alten Mann geendet.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Mann gegen 19 Uhr zusammen mit vier weiteren Männern am Dillufer hinter dem Parkplatz des Herkulesmarktes im Hüttenweg aufgehalten haben. Ein verbaler Streit mit einem der Männer entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der 44-Jährige musste Schläge einstecken und landete durch einen Schubser in der Dill. Sein Kontrahent nahm laut Polizei Rucksack und Handy des 44-Jährigen an sich und verschwand damit.

Hinter dem ehemaligen Reitgelände im Walkmühlenweg nahm die Polizei später einen Tatverdächtigen fest. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Driedorf. Er habe allerdings weder Rucksack noch Handy des Opfers dabei gehabt. "Sowohl der Tatverdächtige als auch der 44-Jährige standen unter Alkoholeinfluss", teilte die Polizei weiter mit.

Unter 02771/9070 bitten die Beamten um Hinweise zu dem Vorfall.