Sylvia Görges hilft, Herborner Einbruchserie aufzuklären

HERBORN/GIESSEN - Herborn/Gießen (red). Aufgrund ihrer Hinweise konnte eine Einbruchserie aufgeklärt werden: Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul hat die Herbornerin Sylvia Görge für ihre Zivilcourage geehrt.

Sie war an einem Tag im März dieses Jahres früh aufgestanden, um zur Arbeit gehen. Noch in ihrer Wohnung in der Innenstadt hörte sie von der Straße Lärm und schaute am Fenster nach.

Am Eingang zu einem gegenüber liegenden Mobilfunkgeschäft sah sie, wie sich drei Männer an der Ladentür zu schaffen machten. Über den Notruf 110 schilderte sie die Situation und hielt die Leitung. In dem Gespräch gab sie dem Polizisten am Telefon Personenbeschreibungen der Einbrecher und half so dabei mit, dass zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen werden konnten.

Nicht wie üblich während eines Treffens in größerer Runde feierlichem Rahmen, sondern einzeln ehrte Paul sie und drei weitere Bürger aus Mittelhessen, die zur Aufklärung von Straftaten beigetragen haben. Sie stünden beispielhaft für eine Vielzahl anderer, die die Arbeit der Polizei in den vergangenen Monaten unterstützten", sagte der Polizeipräsident. "Diese und andere Fälle zeigen deutlich, dass die Polizei im hohen Maße auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist."

"Wir wünschen uns mehr Bürger", so Paul, "die so umsichtig wie Sie reagieren und Mitmenschen in Notsituationen couragiert helfen."