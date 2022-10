"Tag der sauberen Innenstadt" in Herborn

Herborn hat eine schmucke Innenstadt. Damit es so bleibt, rufen die Stadt, die BUND-Ortsgruppe und die Initiative Dillkind zu einem Müllsammel-Aktionstag ein. Archivfoto: Katrin Weber

HERBORN - Für Samstag, 15. Oktober, ruft Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) gemeinsam mit der BUND-Ortsgruppe und der Initiative Dillkind zu einem Müllsammel-Aktionstag in der Herborner Innenstadt auf. "Mitmachen können alle, denen eine saubere Stadt wichtig ist", sagt sie in einer Pressemitteilung.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz. Dort koordinieren sich die Teams und ziehen aus zum Müllsammeln. Die Aktion soll bis 13 Uhr dauern. Müllsäcke werden gestellt, die Entsorgung übernimmt der Betriebshof. Schnittfeste Handschuhe sollten die Freiwilligen mitbringen.

Das Sammelgebiet umfasst den Bereich vom Herkules-Markt im Hüttenweg über die Nassaustraße beim Schloss Herborn und von der Austraße bis zum Walkmühlenweg bei der Feuerwehr.

Schon am Freitag, 14. Oktober, werden Klassen der Diesterwegschule im Innenstadtgebiet sowie die Waldgruppe der städtischen Kita im Hinterthal unterwegs sein, um Müll zu sammeln. Freitag- und Samstagvormittag informiert darüber hinaus ein Infostand des BUND auf dem Marktplatz über Vermüllung und die Umweltschäden durch Plastik. Zudem wollen die Aktiven Wege aufzeigen zum Vermeiden von Müll.

Vereine erhalten pro Teilnehmer fünf Euro

Für ihre Teilnahme am Aktionstag erhalten Vereine pro aktivem Freiwilligen 5 Euro für die Vereinskasse. Vereinsgruppen melden sich daher an bei Karolin Henning vom Betriebshof, Telefon 02772-708524. Listen für die Teilnahmebestätigung sowie Müllsäcke für den Aktionstag gibt es beim Baubetriebshof, Alsbachstraße 2, Montag bis Donnerstag in der Zeit von 6.30 Uhr und 16 Uhr sowie freitags bis 12 Uhr.