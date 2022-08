Tanklaster stürzt um - A 45 bei Herborn blockiert

Die Autobahn 45 ist nach einem umgestürzten Lkw zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Ehringshausen in beiden Richtungen voll gesperrt. Symbolfoto: VRM

HERBORN/SINN - Ein mit Benzin beladener Tanklastzug ist am Dienstagmorgen, 30. August, auf der Autobahn A45 unweit der Anschlussstelle Herborn Süd umgestürzt und blockiert dort die Fahrbahnen.

Nach ersten Angaben war der Tanklaster kurz vor 8 Uhr von Norden kommend kurz nach der Anschlussstelle Herborn Süd in die Baustelle eingefahren. In der Überleitung auf die linke Fahrbahnseite geriet der Lkw ins Schlingern, durchbrach die provisorische Mittelleitplanke und stürzte auf der Gegenfahrbahn um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wird derzeit in einem Rettungswagen versorgt.

Keine brennenden Gegenstände wegwerfen

Die Autobahn ist derzeit laut der Polizei zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Ehringshausen in beiden Richtungen voll gesperrt. Feuerwehren aus Herborn und Sinn sichern die Unfallstelle. Das Benzin muss umgepumpt und der Lastwagen aufgerichtet und abgeschleppt werden.

Verkehr wird auf die B 277 umgeleitet

Wie die Polizei mitteilt, fließen offensichtlich aus dem Laster Betriebsstoffe. Sie bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer, an der Unfallstelle keine brennenden Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen.

Aktuell wird der Verkehr an den Anschlussstellen Dillenburg und Ehringshausen auf die Bundesstraße 277 umgeleitet. Mit längeren Verkehrsbehinderungen - auch auf den Ausweichstrecken - ist zu rechnen. Die Polizei organisiert momentan zudem die Rückleitung der Fahrzeuge aus der Vollsperrung.

Lkw-Fahrer werden gebeten, die A 45 möglichst weiträumig von Dortmund kommend über die A 4 und A 3 sowie aus Frankfurt kommend über die A 3 und die A 4 zu umfahren.

