Tankstellen im Visier: Blitzeinbrüche in Herborn und Haiger

HERBORN/HAIGER - Am frühen Dienstagmorgen haben Einbrecher Tankstellen in Herborn und Haiger ins Visier genommen. Sie hatten es auf Zigaretten aus den Verkaufsräumen abgesehen. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 1 Uhr schlugen sie zunächst in der Konrad-Adenauer-Straße in Herborn zu. Drei Männer machten sich an der Tür zu schaffen, stiegen ein und räumten das Zigarettenregal leer. Anschließend türmten sie in einem silberfarbenen Mercedes Kombi über die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Merkenbach.

Knapp 20 Minuten später, gegen 1.25 Uhr, fuhr der silberfarbene Kombi vor einer Tankstelle im "Hohleichenrain" in Haiger vor. Das Trio setzte auf die bewährte Methode: Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und die Männer drangen in den Verkaufsraum ein. Dabei lösten sie den Alarm aus. Zudem ist in der Tankstelle eine sogenannte Vernebelungsanlage installiert, die in sekundenschnelle die Sicht in dem Raum sehr stark einschränkt. Die Täter flüchteten - ohne Zigaretten zu erbeuten.

Wie hoch ihre Beute aus dem ersten Einbruch ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Beamten suchen Zeugen und fragen:

Wer kann Angaben zu dem Trio machen?

Wem sind die Männer in dem silberfarbenen Mercedes in Herborn oder Haiger aufgefallen?

Wo ist nach den Taten in Herborn und in Haiger ein schnell fahrender, silberfarbener Mercedes Kombi aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: 02771-9070.