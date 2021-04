"Tassensprung" kämpft gegen Vorurteile an

Ganz bewusst gewählter Titel: Der Podcast der Herborner Rehbergschule heißt "Tassensprung". Foto: Rehbergschule Herborn

HERBORN - Nach der Schülerzeitung "Hoppla" und dem "Stimmgeberprojekt" gibt es eine weitere Initiative in Herborn, um über psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen aufzuklären: einen Podcast.

"Nicht alle Tassen im Schrank" und "einen Sprung in der Schüssel haben": Das sind gängige Vorurteile von Laien, um eine psychiatrische Behandlung anzuraten. Bewusst wurde daher "Tassensprung" als Titel für den Podcast gewählt. Die tatsächlichen Gründe für einen Psychiatrieaufenthalt gerade bei Kindern und Jugendlichen, und um die geht es in dem Podcast, sind aber vielfältig, und die Ursachen liegen jenseits der gängigen Klischees über psychiatrische Erkrankungen.

"Hier wollen wir gegensteuern und anti-stigmatisierend arbeiten", erklärt Rainer Staska, Lehrer an der Rehbergschule und Initiator des Projektes, "indem wir auch über dieses Medium über die Klinik, psychische Krankheitsbilder und deren Auswirkung auf Jugendliche sowie über die Möglichkeiten der Behandlung informieren. Das soll ein weiterer Beitrag zum Abbau von Vorurteilen sein."

Die erste Episode von "Tassensprung" informiert über den Ort, an dem die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, die Rehbergschule: Sie ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schüler und befindet sich als Klinikschule auf dem Gelände von Vitos in Herborn, einer Klinik für kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankungen. Schülerinnen, Kliniklehrer Rainer Staska und Professor Matthias Wildermuth als Klinikchef erklären, warum es wichtig ist, dass auch erkrankte Schüler Unterricht bekommen und was das Besondere an einer Klinikschule ist.

Betroffene wollen regelmäßig berichten

Der zweite Teil widmet sich der Klinik. Eine Funktionsoberärztin, die Stationsleiterin und jugendliche Patienten schildern, wie eine Behandlung dort verläuft und wie der Stationsalltag aussieht.

Fortgesetzt werden soll die Reihe mit regelmäßiger Aufklärung über psychische Krankheitsbilder, deren Ursache und deren Behandlung.