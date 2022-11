Tausende strömen über den Herborner Martinimarkt

Tausende strömten am Sonntag durch die Gassen der Herborner Händler links). Gut besucht war auch der Festplatz im Walkmühlenweg mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften. (© Frank Rademacher)

Herborn - Als größter der heimischen Märkte hat sich der Herborner Martinimarkt einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Tausende strömten am überwiegend sonnigen Sonntag durch die Gassen der Händler. Die hatten ihre Stände wieder in der Innenstadt aufgebaut, wo in den vorausgegangen beiden Corona-Jahren der Markt nicht hatte stattfinden können.

Auf dem Festplatz im Walkmühlenweg hatten zahlreiche Fahrgeschäfte schon am Freitag geöffnet, darunter auch das imposante Riesenrad.

Auch am Montag sind die Marktstände aufgebaut und laden zum Bummeln ein. Der Markt beginnt bereits um 8 Uhr. Zahlreiche Imbiss-Gelegenheiten machen die heimische Küche überflüssig.