Therapiepraxis Schepp bietet Botenservice an

Sie gehören zum Fahrerteam (v.l.): Angela Sherry, Mario Schepp, Michelle Peter und André Kloos. Foto: Therapiepraxis Schepp

HERBORN (wlu). Immer mehr Menschen sind in Corona-Quarantäne oder haben Bedenken, sich außerhalb der eigenen vier Wände zu bewegen. "Wir merken das an der steigenden Zahl besorgter Anrufer", sagt Mario Schepp, Chef der Therapiepraxis Schepp, in Herborn.

Viele Patienten könnten, dürften oder wollten momentan nicht kommen, aus Angst vor Ansteckung oder weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Deswegen bietet das Praxisteam nun seinen Patienten und deren Angehörigen sowie aber auch anderen Interessenten an, für sie Besorgungsfahrten zu erledigen, sagt Schepp.

Ob Einkauf, Abholen von Rezepten beim Arzt oder Medikamenten aus der Apotheke - alles sei rund um Herborn möglich. "Wir halten dazu mehrere Mitarbeiter und Autos bereit", sagt Schepp.

Wer das Angebot nutzen möchte, kann sich bei der Praxis unter Telefon 0 27 72-57 57 97 melden.