Thomas Fischer macht in Schönbach weiter

Das ist der Schönbacher Ortsbeirat (v.l.): Monika Benner, Michael Weber, Pia Losert, Carsten Martin, Yannick Naumann, Josef Wollmann und Ortsvorsteher Thomas Fischer. Foto: Christian Hoge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach. Seit 15 Jahren ist Thomas Fischer Ortsvorsteher in Schönbach. Nun ist der Sozialdemokrat bereits zum vierten Mal gewählt worden.

Zur Kommunalwahl waren in dem Herborner Stadtteil Listen der SPD und der CDU angetreten. Erstere war auf fünf Sitze gekommen, Letztere auf zwei. In den nächsten fünf Jahren dürfte das aber eher nebensächlich sein: Für die Wahl der Stellvertreter gab es eine gemeinsame Liste aller Ortsbeiratsmitglieder.

Fischers erster Stellvertreter ist Josef Wollmann (CDU), zur Schriftführerin wurde Pia Losert (SPD) bestimmt, ihre Stellvertreterin ist Michael Weber (SPD). Dem Gremium gehören außerdem die neu gewählte Monika Benner, Carsten Martin (beide SPD) und Yannick Naumann (CDU) an.

Der Eindruck nach der ersten Sitzung: Die Schönbacher haben keine Zeit zu verlieren - sie nutzten gleich die erste Runde, um das eine oder andere Thema hervorzuheben. "Der Ortsbeirat kennt sich am besten im Ort aus - er muss gehört werden", betonte Stadträtin Judith Jackel, die am Dienstag gemeinsam mit Magistratskollege Jan Michael Kegel (beide CDU) vor Ort war.

Welche Varianten gibt es

an der Hauptstraße?

Eines der brennend heißen Themen in Schönbach dürfte in jedem Fall die Zukunft des Bürgerhauses sein. Nach einem schweren Wasserschaden musste das Gebäude bereits Ende 2019 schließen - das ist bis heute der Fall. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Ortsbeirat für den Erhalt ausgesprochen. Knackpunkt: Die Renovierung würde teuer werden. Aber: "Wir sollten uns das Bürgerhaus nicht aus den Händen nehmen lassen", bekräftigte Thomas Fischer, der sich einen Vor-Ort-Termin mit den Behörden wünscht.

Für Diskussionen sorgte zudem eine mögliche Verkehrsberuhigung in einem Teil der Hauptstraße. Mehrere Ortsbeiratsmitglieder machten Vorschläge - immer mit dem Ziel, die Straße gefahrloser überqueren zu können. Eine Variante könnte ein Zebrastreifen sein, eine andere eine Tempo-30-Zone in einem kleinen Abschnitt. Die könnte beispielsweise auch auf bestimmte Uhrzeiten begrenzt sein - etwa, wenn Schulkinder unterwegs sind.

Die verschiedenen Ansätze will der Ortsbeirat in seiner nächsten Sitzung diskutieren. An Themen dürfte es auch dann nicht mangeln.