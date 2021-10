Tierpark Herborn: "Beste Saison in der Geschichte"

Noch dunkel gefiedert, aber schon flügge: die Jungtiere der Roten Ibisse im Herborner Tierpark in Uckersdorf. Foto: Tierpark Herborn

HERBORN-UCKERSDORF - Großer Zuspruch nach einer harten Zeit: Die Besucherzahlen im Tierpark Herborn bewegen sich in diesem Jahr auf einem Rekordniveau - und das, obwohl die Türen dort erst seit März wieder geöffnet sind.

"Wir haben den 40 000. Besucher so früh wie noch nie begrüßen dürfen", sagt Parkleiterin Britta Löbig und hält fest: "Trotz der langen Schließung im Frühjahr und den vielen corona-bedingten Auflagen hatten wir bislang die beste Saison in der Geschichte des Parks. Das freut uns ungemein, und wir sind dankbar für den vielen Zuspruch und die Unterstützung der Bevölkerung in diesen schwierigen Corona-Jahren."

Im Winter soll der Tierpark durchgehend geöffnet sein

Häufig wollten Menschen wissen, unter welchen Auflagen man den Park besuchen könne und wie lange dieser geöffnet habe, berichtet Löbig. Auf die Fragen kann sie derzeit positive Antworten geben: Ein Besuch in Uckersdorf sei aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Corona-Inzidenzzahlen im Lahn-Dill-Kreis ganz spontan möglich.

TIERPATENSCHAFTEN UND EINTRITT Wer den Tierpark unterstützen möchte, kann dies jederzeit mit einer Spende oder der Übernahme einer Tierpatenschaft tun. Diese kann man online unter, per E-Mail oder vor Ort abschließen. Als Dankeschön erhalt Tierpaten eine Urkunde, eine Jahreskarte und eine steuerlich wirksame Bescheinigung. Der Eintrittspreis für den Tierpark beträgt 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Die Jahreskarten kosten 18 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Kinder. Hunde dürfen angeleint kostenlos mit in den Park. Weitere Informationen: www.tierpark-herborn.de oder Telefon 0 27 72-4 25 22.

Wer vorbeikommt, muss sich weder anmelden, noch einen Test oder Impfnachweis vorlegen. Aktuell finden allerdings keine kommentierten Fütterungen und Führungen statt. Außerdem ist das "Erdmännchencafé" noch geschlossen.

Freuen dürfen sich Besucher auf die kommenden Monate: Denn das Team plant, den Tierpark in diesem Winter wieder durchgehend geöffnet zu halten. Schließen soll die Einrichtung nur an Tagen, an denen die Wege weg Eis und Schnee nicht verkehrssicher gehalten werden können. Abgesehen davon ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, in der Winterzeit bis 17 Uhr, bis Einbruch der Dunkelheit.

So gibt es auch in den nächsten Wochen die Gelegenheit, den vier jungen, rosa Flamingos beim Aufwachsen zuzuschauen. Die Tierpfleger hatten sie aufgezogen, nun sind sie Teil der Flamingo-Kolonie, werden aber noch zweimal täglich gefüttert. Auch die Jungtiere der Roten Ibisse haben ebenso wie die junge Kragentaube kürzlich ihr Nest verlassen und erkunden die Freiflugvoliere.

Nachdem man lange vergeblich auf Nachwuchs bei den Erdmännchen gewartet hat, sind nun drei Neulinge aus dem Frankfurter Zoo eingezogen. Zwar sorgte das erst einmal für Streitigkeiten und Hierarchie-Gerangel. Aber Löbig zeigt sich sehr zufrieden: "Obwohl es ungewöhnlich ist, zu einem etablierten Pärchen drei Neuankömmlinge dazuzusetzen, wollten wir es probieren - und bislang hat es super geklappt. Mittlerweile wirkt die Gruppe sehr harmonisch, und unsere Hoffnungen auf Nachwuchs ruhen jetzt auf den Frankfurter Jungs."

Auch baulich tut sich in einiges im Tierpark: Wohncontainer hinter dem Eingangsgebäude dienen als Sozialräume für die Mitarbeiter. Zudem wurde die Baustellenzufahrt für den dringend benötigten Neubau der Kakaduvoliere oberhalb der Papageienwiese angelegt. Die Bauarbeiten sollen in den nächsten Wochen starten. Dann bekommen die Kakadus ein richtiges Innengehege und größere Außenvolieren. Finanziert wird das Projekt durch Leader-Fördermittel, den Förderverein des Parks, die Stadt Herborn und Spenden. Wenn das Projekt abgehakt ist, soll die Trasse die Besucher auf das Erweiterungsgelände führen.

Weil die Papageien wegen der Bauarbeiten ein Stück nach vorne ziehen mussten, hat das Tierpark-Team ihnen neue Möglichkeiten zum Klettern gebaut, erzählt Britta Löbig. Während die Gelbbrustaras in den hohen Bäumen unterwegs sind, können die Grünflügelaras den Weg nun über den Köpfen der Besucher überqueren.