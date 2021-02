Tierpark Herborn: Hilfe für Clownfisch "Nemo" & Co.

Farbenprächtig und seit dem Film "Findet Nemo" weltbekannt: zwei Clownfische in ihrer Anemone im Herborner Tierpark. Foto: Tierpark Herborn

HERBORN-UCKERSDORF - Seit mittlerweile drei Monaten ist der Tierpark Herborn wegen der Corona-Verordnungen für Besucher geschlossen. Wann die Einrichtung wieder öffnen kann, steht in den Sternen. Dennoch müssen fast 400 Tiere in über 90 Arten weiterhin täglich versorgt werden. Das verursacht Kosten, die Einnahmen bleiben aber aus. Unterstützung bekommt der Park in Uckersdorf nun von Herborns Verkehrsverein.

Die im Dezember von Tierparkleiterin Britta Löbig formulierte Bitte um Spenden und die Übernahme von Tierpatenschaften blieb bei den Verantwortlichen des Verkehrsvereins nicht ungehört. Die Mitglieder um ihren Vorsitzenden Frank Pletka beschlossen, dem Park mit einer Patenschaft und 600 Euro unter die Arme zu greifen.

"Da gerade das Engagement in der Umweltbildung einen Schwerpunkt des Tierparks darstellt, waren wir uns schnell einig, dass diesmal das Meerwasseraquarium im Eingangsgebäude im Fokus stehen soll", sagte Pletka, der Löbig den Scheck überreichte.

Tierparkleiterin Britta Löbig und Herborns Verkehrsvereins-Vorsitzender Frank Pletka bei der Scheckübergabe vor dem Meerwasseraquarium.

"Nemo" hat neue Mitbewohner bekommen

Der seit 2010 in dem Becken lebende farbenfrohe Anemonenfisch "Nemo" hat hier vor kurzem neue Mitbewohner bekommen, als der Fachbereich Tierökologie und Systematik der Universität Gießen dem Park etliche Korallen und Anemonen überließ. Durch sie möchte das Tierparkteam auf den nur allzu oft verantwortungslosen Umgang des Menschen mit den Bewohnern der Meere aufmerksam machen.

Es gelte, so Löbig, die Parkbesucher auf das latente Problem der Ausbeutung der Meere durch Überfischung und auf die zunehmende Vermüllung der Ozeane durch Plastik aufmerksam zu machen. Aber natürlich sollten sich die Betrachter in erster Linie an der Schönheit der tierischen Bewohner erfreuen. Clownfisch "Nemo" ist laut Löbig ein echter Sympathieträger.

Getreu dem Motto "nur was man kennt, kann man schützen" sei zudem die Sensibilisierung der Besucher für den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt eine wichtige Aufgabe zoologischer Gärten - davon ist Britta Löbig überzeugt.

Wo in der Region kann man Tiere besser kennenlernen?

"Der Verkehrsverein möchte, indem er die laufenden Kosten des Beckens für ein Jahr übernimmt, ein Zeichen setzen und dazu beitragen, den Tierpark durch diese schwierige Zeit zu bringen", sagt Frank Pletka. "Gerade vor dem Hintergrund der immer weiter zunehmenden Naturentfremdung, finden wir es wichtig, den Herborner Tierpark bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Wo in der Region kann man Tiere besser kennenlernen und vor allem junge Menschen an Tiere heranführen?"

Tierparkleiterin Löbig dankte nicht nur dem Verkehrsverein für die Unterstützung: "Dass sich die ganze Region so unglaublich solidarisch zeigt und uns nicht nur mit Spenden, Tierpatenschaften und Hilfsangeboten aller Art unterstützt, sondern auch mit jeder Menge Zuspruch, macht uns sprachlos und glücklich zugleich." Jetzt bleibe nur zu hoffen, dass der Lockdown nicht mehr allzu lange andauert, damit unter der Einhaltung des bewährten Hygienekonzeptes eine Öffnung für Besucher ohne Risiken möglich werde.