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Sonntag, 03.05.2020 - 17:30
2 min

Tierpark Herborn öffnet am Montag - unter Auflagen

Die Zahl der gleichzeitig sich in der Uckersdorfer Einrichtung aufhaltenden Gäste ist auf 110 begrenzt. Besucher müssen sich melden. Zunächst zahlt jeder Gast, was er für richtig hält.

Auch für die Erdmännchen ist es in Uckersdorf nun vorbei mit der besucherlosen Ruhe. Nach der sechswöchigen Zwangspause öffnet der Tierpark Herborn wieder. Es gilt allerdings, einige Einschränkungen zu beachten. Foto: Tierpark Herborn

Auch für die Erdmännchen ist es in Uckersdorf nun vorbei mit der besucherlosen Ruhe. Nach der sechswöchigen Zwangspause öffnet der Tierpark Herborn wieder. Es gilt allerdings, einige Einschränkungen zu beachten. Foto: Tierpark Herborn

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