Sonntag,
03.05.2020 - 17:30
2 min
Tierpark Herborn öffnet am Montag - unter Auflagen
Die Zahl der gleichzeitig sich in der Uckersdorfer Einrichtung aufhaltenden Gäste ist auf 110 begrenzt. Besucher müssen sich melden. Zunächst zahlt jeder Gast, was er für richtig hält.
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