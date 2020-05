Tim Bendzko spielt im Herborner Autokino

Tim Bendzko steht am 7. Juni im Herborner Autokino auf der Bühne. Foto: Rudolf Uhrig

Herborn (red). Die Macher des Herborner Stadtmarketings hatten für ihr Autokino noch eine Überraschung versprochen - jetzt ist sie da, und das gleich doppelt.

Niemand Geringeres als Tim Bendzko spielt zum Abschluss der Tage in der Herborner Au ein Konzert. Und zwar am Sonntag, 7. Juni (ab 21.30 Uhr). Das bedeutet, dass das Autokino um drei Tage verlängert wird. Nur so konnte der Deal mit einem der profiliertesten deutschen Sänger der Gegenwart fixiert werden.

Nach seinem Debüt-Erfolg "Nur noch kurz die Welt retten" hat sich der waschechte Berliner in der deutschen Popszene einen festen Platz ersungen. Der Echo-Gewinner katapultierte sich 2019 mit seiner Single "Hoch" dann ein weiteres Mal an die Spitze der Charts.

Bendzko ist einer der wenigen Top-Künstler, der mit Band eine kleine Autokino-Konzerttour spielt. "Als wir das gesehen haben, haben wir alles versucht, ihn zu bekommen", so Jörg Michael Simmer vom Stadtmarketing. Auch mit weiteren Top-Stars war man in engem Kontakt, freut sich aber letztlich auf ein "echtes Highlight zum Abschluss unserer Autokino-Premiere." Die Tickets werden hier per Pkw verkauft - für zwei, drei oder vier Personen.

Zuvor jedoch hat man für die Freunde der Club-Musik noch ein Angebot. "Wir feiern am Freitagabend gemeinsam eine YouFM-Party", freut sich Michael Menk vom Stadtmarketing über ein ganz besonderes Event, das am 5. Juni stattfinden soll. Am Start sind die beiden DJs Michael Blaze und Topic. Der Eintritt kostet hier pro Person zehn Euro, die Party startet um 21 Uhr.

