Träumereien in der katholischen Kirche

Das Ensemble "Rêverie" des Dresdener Kreuzchores begeistert das Herborner Publikum. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Gleich zweimal hintereinander haben am Samstag die Abiturienten des Dresdener Kreuzchores in der katholischen Kirche St. Petrus in Herborn gastiert. Beide Auftritte des Männerchor-Ensembles "Rêverie" (übersetzt Träumereien) waren bereits nach kurzer Zeit ausgebucht. Die Vorgabe, wegen Corona nur 100 Besucher pro Aufführung zuzulassen, begrenzte die Zahl der Gäste drastisch.

Kantorin Regina Zimmermann-Emde, die wegen der aktuellen Bauarbeiten an der evangelischen Stadtkirche derzeit die Gastfreundschaft der katholischen Gemeinde in Anspruch nimmt, zeigte sich überrascht über die große Besucher-Resonanz. Die a-cappella-Formation "Rêverie" trat am Samstag in leicht reduzierter Stärke auf. Das tat dem fantastischen Klangvolumen des Vocalensembles jedoch überhaupt keinen Abbruch. Die hervorragende Akustik von St. Petrus unterstrich die Klarheit der jungen Stimmen aufs Trefflichste. Die jungen Männer haben alle das evangelische Kreuzgymnasium, eine der ältesten Schulen Deutschlands, bis zum Abitur besucht. Neben einem normalen Schulalltag erhalten die Sänger dort im Alter zwischen neun und achtzehn Jahren individuellen Gesangs- und Instrumentalunterricht. Die 130 "Kruzianer" sind das Fundament für die internationale Berühmtheit des Dresdener Kreuzchores.

Als Zugabe gibt es

Cohens "Halleluja"

Während im ersten Teil des Konzerts, klassische Stücke wie "Wer nur den lieben Gott lässt walten", dass "Bundeslied" von W.A. Mozart, aber auch Volkstümliches wie "Ännchen von Tharau" dominierte, ging es mit heiteren Weisen wie "Yesterday", "Wochenend und Sonnenschein" oder "Down by the Riverside" weiter.

Im letzten Teil der Veranstaltung wurde "Rêverie" mit Traummelodien wie "Der Mond ist aufgegangen" seinem Namen mehr als gerecht.

Die Zuhörer hielt es nicht mehr auf den Plätzen und sie erzwangen praktisch die Zugabe. Die hatte es dann in sich. Eine Interpretation von Cohens "Halleluja" beendete ein Konzert aller erster Sahne.