Tückischer Schwelbrand in Herbornseelbach

32 Einsatzkräfte rückten zum Zimmerdecken-Schwelbrand in Herbornseelbach aus. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORNSEELBACH - Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses in Herbornseelbach. Denn dank ihres Rauchmelders und noch nicht allzu fortgeschrittener Stunde bemerkten sie am Donnerstagabend einen kleinen Brand im Bereich des Dachgeschosses. Die Feuerwehr-Einheiten aus Herborn, Burg und und Herbornseelbach rückten gemäß ihres Notfallplans für derartige Einsätze mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an.

Der gemeldete Dachstuhlbrand entpuppte sich zwar "nur" als Schwelbrand im Bereich des Geschossübergangs zur Dachetage, allerdings dauerte der Einsatz aufgrund der komplizierten Lage und diversen zu treffenden Vorkehrungen seine Zeit, ehe die Gefahr gänzlich beseitigt war. "Heute war es mal wieder beispielhaft dafür, wie ein Rauchmelder Menschen vor vielleicht sehr großem Schaden bewahrt hat", resümierte Einsatzleiter Kai Reeh am späten Abend, "nachts um drei oder ohne solche technischen Helfer hätte so ein vermeintlich kleiner Brand ganz andere Folgen haben können."