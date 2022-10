TV Herbornseelbach lädt zur Herbstwanderung

Erläuterungen unterwegs: Christian Görzel (oben links) führt die Seelbacher Wanderer ins Monzenbachtal. Foto: TV Herbornseelbach

HERBORN-SEELBACH - Als seines Jubiläums "125 Jahre TV Herbornseelbach" hatte der Turnverein gemeinsam mit dem örtlichen Heimat- und Geschichtsverein eine heimatgeschichtliche Wanderung durch das Monzenbachtal veranstaltet. Los ging es im alten Dorf mit Informationen zum "Backes" und zum ehemaligen Brauhaus. Die weitere Strecke, fachkundig von Christian Görzel begleitet, führte die etwa 60 Geschichtswanderer Richtung Burg ins untere Monzenbachtal. Dort erfuhr die Gruppe Wissenswertes über alte Wegeführungen und Flurnamen dieses Gemarkungsteils.

An der Kupfergrube "Alte Wilhelmshoffnung" am Bornberg berichteten Mitglieder des Geschichtsvereins, wie sich die Seelbacher in früheren Zeiten mittels Bergbau ein kleines Zubrot verdienten.