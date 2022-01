Typisch irisch: "The Rapparees" spielen in Herborn

Irischer Sound ist am Donnerstag in der "KuSch" zu hören, wenn sie dort gastieren: die "Rapparees" aus Nordirland. Foto: Deci

HERBORN - "Rough and ready" - so nennt man in Irland den Musikstil, dem sich die "Rapparees" verschrieben haben. Am Donnerstag, 3. Februar, gastieren die Nordiren im Rahmen ihrer "Knock-Out-Tour" in der Herborner "KulturScheune".

Markenzeichen der Belfaster Band sind kantiger Gesang, instrumentale "Fire-Power", Bärte und unbändige Energie, aber auch Gravität. Die fünf baumlangen Männer spielen so ziemlich alles an Instrumenten, was einen typisch irischen Sound ausmacht, also Banjo, Fiddle, Bodhrán, Bouzouki, Whistle und Gitarren. Für die rockige Note sorgen E-Bass und Schlagzeug oder auch die Bodhrán.

Das Quintett lebt in einem der Arbeiterviertel Belfasts, wohin sich der Irlandtourist eigentlich nicht verirrt. Die "Rapparees" sind mit einem herzlich rauen Umgangston groß geworden, die Menschen im Kiez haben ein Rückgrat, Selbstbewusstsein und sind stolz auf ihre Subkultur. Auf die Balladen, also das Liedgut der irischen Arbeiterklasse, die "Murriels" - große Wandgemälde oft mit einem politischen Unterton, die Sportvereine und Pubs, in denen die Menschen gut sozialisiert sind.

Irische Balladen treffen

auf Punk und Weltmusik

Wenn eine Band das Zeug dazu hat, der irischen Ballade zu einem Revival zu verhelfen, dann sind es die "Rapparees". Die "Dubliners" mit ihrem traditionellen Stil und die "Pogues" mit ihrer punkigen Variante haben die Wahrnehmung der irischen Ballade in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Mit einem Touch von Weltmusik beschreiten "The Rapparees" einen neuen und erfrischenden Weg.

Für das Konzert gibt es noch einige wenige Resttickets, die im Vorverkauf (unter anderem bei Optik Tafelski, im Reisebüro Herborn sowie in der Dillenburger "Musicbox") für 24 Euro zu haben sind.