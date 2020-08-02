Sonntag,
02.08.2020 - 13:29
2 min
Über "Seelbacher Katzen" und die Herren von Dernbach
Alfred Benner setzt seinem Heimatdorf und seinen Originalen ein literarisches Denkmal. "Herbornseelbach - Geschichten und Anekdoten" heißt sein druckfrisches Buch.
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