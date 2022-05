Uckersdorfs "Rüstige Rentner" bauen ein Insektenhotel

Ihr jüngstes Projekt: Uckersdorf "Rüstige Rentner" mit ihrem Insektenhotel am Rande des Friedhofs. Foto: Tanja Eckel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-UCKERSDORF - Uckersdorf hat ein Hotel bekommen - und zwar für Insekten. Die "Rüstigen Rentner" haben die hölzerne Behausung dieser Tage auf dem Uckersdorfer Friedhof aufgestellt. Gebaut hat das Insektenhotel Volker Zeiler. In verschiedenen "Zimmern" aus Tannenzapfen, Ziergräsern, Baumscheiben und Tonsteinen sollen dort nun unter anderem Wildbienen, Schmetterlinge, Marienkäfer und Ohrwürmer ein neues Zuhause finden. Das Insektenhotel am Rande des Friedhofs ist das aktuelle Projekt der "Rüstigen Rentner" - aber nicht das einzige. Unter anderem hat die Gruppe die Beschilderung der Wanderwege rund um Uckersdorf übernommen, betreut das "Tempelchen" und kümmert sich um etwa 40 Ruhebänke, die rund um den Herborner Stadtteil stehen. Die "Rüstigen Rentner" gibt es seit 2003. Derzeit gehören ihnen acht Männer und eine Frau im Alter von 60 bis 87 Jahren an.