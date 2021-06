Ulla Meinecke erzählt Geschichten des Alltäglichen

Ulla Meinecke gastiert in Herborn. Foto: Daniel Biskup

HERBORN - Ein besonderes Konzert wartet am Donnerstag, 17. Juni, auf die Musik-Liebhaber der Region. Dann nämlich kommt mit Ulla Meinecke die "grande dame" der deutschen Popmusik nach Herborn. Ab 20 Uhr steht sie auf der Bühne beim Kulturzauber an der KuSch. Wir verlosen zwei Karten für den Abend.

"Songs & Geschichten" heißt das Programm, das sie zusammen mit Multi-Instrumentalist Reinmar Henschke spielen wird. Und eines dürfte dabei klar sein: Es wird ein berührender und stimmungsvoller Abend werden.

Sängerin steht seit fast

40 Jahren auf der Bühne

Ulla Meinecke ist seit fast 40 Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. Die gebürtige Usingerin hat mit ihrer samtigen Stimme, ihrer poetischen Sprache und nicht zuletzt der nachdenklich-ironischen Sicht auf die alltäglichen Dinge ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin begründet.

Ihre Geschichten sind Bilder des Alltäglichen, die auf unvergleichliche Weise dem Besonderen nachgehen. Die Texte der selbst ernannten "Hardcore-Romantikerin" handeln von dem einen großen Thema - von der wahren Liebe; von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen. Immer an ihrer Seite: Multi-Instrumentalist Reinmar Henschke.

Wenn Sie Eintrittskarten für das Konzert gewinnen wollen, rufen Sie am Donnerstag, 17. Juni, um 8 Uhr unter 02771- 87 44 01 in unserer Dillenburger Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei Karten. Danach wird die Leitung geschlossen. Gegen Vorlage des Personalausweises kann der Gewinner die Karten an der Abendkasse abholen.

Wer auf Nummer sicher gehen will: Tickets gibt es für 23 Euro im Vorverkauf unter anderem bei Optik Tafelski in Herborn, im Reisebüro Herborn, in der Dillenburger Musicbox sowie unter www.kusch-herborn.de.