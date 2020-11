Um das herbstliche Uckersdorf wandern

Länge: rund 6,8 Kilometer.

Höhenmeter: rund 210.

Dauer: etwa zweieinhalb Stunden.

Strecke: Die Wege sind gut begehbar. An mancher Abzweigung muss der Wanderer genauer hinsehen, um den Wegweiser zu finden. In Medenbach an einer Treppe runter ins Dorf und vor allem auf dem letzten Abschnitt in Uckersdorf ist Spürsinn gefragt: Es fehlen Wegweiser. Der "Spechtweg" ist der längste der Uckersdorfer Vogelwege.

Anfahrt und Parken: In Uckersdorf der Beschilderung "Tierpark" folgen. Start und Ziel alle Uckersdorfer Vogelwanderwege ist am Besucher-Parkplatz des Tierparks Herborn.

Infos: Auf der Internetseite der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (https://hvbg.hessen.de) gibt es Informationen zu den Vogelwanderwegen.