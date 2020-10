Umfrage: Reicht die Corona-Prophylaxe oder muss man mehr tun?

Reicht beispielsweise die Maskenpflicht im öffentlichen Raum aus? Oder sollten die Vorgaben noch strenger werden, um die Corona-Pandemie einzudämmen? Das haben wir Passanten in Herborn gefragt. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

TIMO GROOS DIETER WINTERHALTER NICOLAI BENNER MOHAMAD LEHFI LEONIE CREUZBERGER HERBORN - Herborn (sige). In immer mehr Gegenden Deutschlands steigt die Zahl der Corona-Infektionen rasant an. Wir haben Passanten in Herborn gefragt, ob sie der Meinung, dass schon genug getan wird, um die Pandemie einzudämmen, oder ob noch größere Anstrengungen nötig sind.

Timo Groos (48), Bicken: "Es müssen noch viel mehr Aktivitäten, wie die ausufernde Partyszene eingeschränkt werden. Die eingeleiteten Maßnahmen sind jedoch grundsätzlich in Ordnung und auch angemessen, aber die vielen Schlauberger sollten jetzt einfach mal der Regierung vertrauen."

Dieter Winterhalter (70), derzeit in Herborn: "Ich halte die bislang eingeleiteten Maßnahmen absolut für ausreichend. Außerdem ist doch jeder Bürger dazu aufgerufen, sich und seine Umgebung zu schützen. Wenn sich alle danach richten würden, wäre doch sehr viel gegen die Pandemie getan."

Nicolai Benner (29), derzeit in Herborn: "Die Maske so oft wie möglich zu tragen, ist in meinen Augen überhaupt keine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Wenn man so und mit körperlichem Abstand auch die kulturellen Veranstaltungen weiterlaufen lassen könnte, wäre ich sehr froh."

Mohamad Lehfi (28), Herborn: "In meinen Augen sollten die eingeleiteten Maßnahmen noch mehr verschärft werden. Es sind noch immer zu viele Menschen dicht zusammen. Die Maskenpflicht wird nicht ernst genug genommen, und es muss noch mehr und effizienter desinfiziert werden."

Leonie Creuzberger (24), derzeit in Herborn: "Übertrieben, wie so manche meinen, ist nach meinem Dafürhalten überhaupt nichts. Ich wünschte mir jedoch, dass noch viel mehr Ideen entwickelt würden, um die einschränkenden Maßnahmen so erträglich wie nur irgend möglich zu gestalten."