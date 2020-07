Umleitung: Ampel-Bau bei Herbornseelbach beginnt

Foto: Christian Hoge

Herborn-Seelbach. Die Bundesstraße B 255 bekommt bald eine neue Ampel: Die Anlage entsteht an der Einfahrt Herborn-Seelbach-West. Ab Mittwoch, 29. Juli, kommt es auch zu Umleitungen.

Bereits vor drei Wochen war zwei Kilometer entfernt die neue Ampel am Abzweig von der B 255 nach Ballersbach eingeweiht worden. Ziel dieser sei es auch in diesem Fall, für mehr Sicherheit beim Ein- und Abbiegen sowie "weniger Rückstauungen" zu sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Straßenbaubehörde "Hessen Mobil".

Dort, wo nun die zweite Ampelanlage gebaut wird, sind schon im Frühjahr die Kabel für die Stromversorgung verlegt worden. Am Donnerstag, 30. Juli, starten jetzt die Tiefbauarbeiten für die Anlage. Das sorgt auch für die eine oder andere Sperrung und Umleitung: Bereits einen Tag, bevor es losgeht, ist der Einmündungsbereich der Marburger Straße gesperrt. Umgeleitet wird der Verkehr über den östlichen Seelbacher Ortseingang.

Ende September

soll alles fertig sein

Während der gesamten Bauarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer auch etwas auf die Bremse treten: Mehr als 50 Kilometer pro Stunde sind in dieser Zeit im Baustellenbereich nicht erlaubt. Die B 255 kann während eines Großteils der Arbeiten aber weiter befahren werden. Sie wird um das Baufeld herumgeleitet.

An einzelnen Tagen soll der Verkehr auf der Bundesstraße mit Baustellenampeln geregelt sein. Voraussichtlich sei das Mitte August oder Mitte September der Fall, heißt es von "Hessen Mobil".

Das sei nötig, wenn die Fundamente für die Ampelmasten gebaut und die Ausleger für die Signalgeber errichtet werden. Baustellenampeln werde es auch geben, während der verbreiterte Einmündungsbereich asphaltiert wird.

Wenn alles fertig ist, soll sowohl der Verkehr auf der B 255 als auch der, der die auf Bundesstraße einbiegt, mit den Ampeln geregelt werden.

Die Kosten liegen

bei 160 000 Euro

Dafür wird die Marburger Straße etwas breiter: Auf etwa 50 Metern Länge kommen rund 2,50 Meter Breite dazu. So soll das Links- und Rechtseinbiegen von der Marburger Straße auf die B 255 über zwei separate Fahrstreifen möglich sein. Dafür entstehe durch die Verbreiterung der Fahrbahn genügend Platz, schreibt "Hessen Mobil".

Die Ampel bei Ballersbach

wurde am 3. Juli eingeweiht

Auf der B 255 bleibt es beim Alten: Für Fahrzeuge, die aus der Richtung Herborn kommen, gibt es einen Fahrstreifen, der geradeaus an Seelbach vorbeiführt - sowie einen nach links in den 3600-Einwohner-Ort. Wer von Mittenaar aus auf der B 255 unterwegs ist, biegt nach Herborn-Seelbach-West weiterhin ohne Ampel ab. Hier gilt einfach die Vorfahrtsregel.

Die neue Ampel ist 24 Stunden in Betrieb. Solange aus der Marburger Straße kein Verkehr auf die Bundesstraße abbiegt oder umgekehrt, gilt auf der B 255 "Dauergrün". "Hessen Mobil" schreibt dazu: "Fahrzeugdetektoren in der Fahrbahn sowie Detektoren-Kameras erkennen, an welcher Haltelinie ein Fahrzeug an der Ampel auf Grün wartet."

Die Kosten für den Bau dieser neuen Ampelanlage betragen rund 160 000 Euro. Voraussichtlich soll sie Ende September in Betrieb gehen.

Die Arbeiten bei Ballersbach hatten etwa 90 000 Euro gekostet. Bei der Einweihung am 3. Juli hatte sich Mittenaars Bürgermeister Markus Deusing (SPD) "heilfroh" gezeigt. Die Regelung des Verkehrs war seit Jahren ein großes Thema in der Gemeinde gewesen. Vor zwei Jahren hatte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Aussicht gestellt, dass der Einmündungsbereich umgestaltet werden könnte.