Unbekannte richten in Herborn hohen Schaden an

HERBORN - Da half offensichtlich auch rohe Gewalt nicht weiter: Autoknacker haben sich in Herborn vergeblich an einem Kleinbus abgemüht.

Der Besitzer hatte seinen weißen Toyota-Kleinbus am Donnerstag gegen 16 Uhr im Franzosenweg abgestellt. Als er am Freitag gegen 7.30 Uhr zu ihm zurückkehrte, entdeckte er den Schaden. Die Täter hatten versucht, gewaltsam die Schiebetür zu öffnen - vermutlich hatten sie es auf Werkzeug abgesehen, das in dem Toyota lag. Der Schaden, den sie dabei angerichtet haben, beträgt laut Polizei schätzungsweise 2500 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.