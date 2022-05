Unbekannte wüten auf Merkenbacher Schulgelände

Die Herborner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen an der "Neue Friedensschule" in Merkenbach Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-MERKENBACH - Mehrere Sachbeschädigungen meldet die Polizei an der "Neuen Friedensschule" in Merkenbach.

Zwischen Freitag, 20. Mai, und Montag, 23. Mai, wüteten Unbekannte auf dem Gelände in der Neuen Schulstraße. Dort beschädigten sie einen Scheinwerfer und die Wandverkleidung des Toilettengebäudes sowie die Verkleidung der Außenwand am untersten Schulhof. Im Realschulgebäudes zerschlugen sie eine Fensterscheibe und drangen in das Gebäude ein. Im Treppenhaus nahmen sie einen Feuerlöscher aus der Wandhalterung und versprühten einen Teil des Inhalts im Eingangsbereich zu einem Klassenraum.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Zeugenhinweise zu den Unbekannten erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 27 72-4 70 50.