Unbekannte zünden in Burg Dämmwolle an

HERBORN-BURG - Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand auf dem Gelände einer Dachdeckerfirma in der Burger Hauptstraße gelöscht. Gegen 19 Uhr hatten Zeugen aus einem Abfallcontainer emporsteigenden Qualm gemeldet. In dem Stahlcontainer mit zehn Kubikmeter Fassungsvermögen lagen Dämmabfälle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass jemand das Material in Brand gesteckt hatte. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 500 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und fragen: Wer hat am Dienstagabendverdächtige Personen an dem zwischen der Burger Hauptstraße und der Dill gelegenen Lagerplatz gesehen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.