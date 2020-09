Unbekannter entreißt Zwölfjährigem in Herborn die Geldbörse

Symbolfoto: VRM

Herborn (red). Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Dienstag am Haupteingang des Herborner Bahnhofs auf den Schulbus gewartet. Als er zwischen 7 und 7.30 Uhr sein Portemonnaie aus der Tasche nahm, kam plötzlich ein Unbekannter auf ihn zu und riss ihm die Geldbörse aus der Hand. Danach flüchtete der Dieb, der wie folgt beschrieben wird: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer grauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Ermittler der Herborner Polizei, Telefon 0 27 72-4 70 50, hoffen auf weitere Hinweise zum Täter und fragen: Wer hat die Tat beobachten können? Wer hat eine wie oben beschriebene Person am Tattag weglaufen sehen?