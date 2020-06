Unbekannter ergaunert 195 Euro

Jetzt teilen:

Herborn-Herbornseelbach (red). Ein Betrug, wie er nur im digitalen Zeitalter vorkommen kann: 195 Euro hat ein Unbekannter mittels eines mobilen Zahlungsdienstes in einem Einkaufsmarkt in der Marburger Straße ergaunert. Er ließ sich mittels eines QR-Codes auf seinem Handy über "Via Cash" an der Kasse einen Betrag von 195 Euro auszahlen. Normalerweise wird der ausgezahlte Geldbetrag vom Konto des Veranlassers beglichen. Durch geschicktes Ablenken gelang es dem Unbekannten 195 Euro aus der Kasse zu erhalten, ohne sein Konto zu belasten. Nachdem der Betrüger den Markt verlassen hatte, bemerkte der Mitarbeiter, dass nicht das Konto des Unbekannten mit der Auszahlung belastet wurde, sondern die Kasse. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt, 185 Zentimeter groß sein und sehr kurz geschorene, schwarze Haare haben. Der Gauner sprach fließend Deutsch.

Laut Zeugen war er bekleidet mit einer hellen Jeans mit Löchern, einem dunklen T-Shirt. Er trug ein helles Dreieckstuch als Mund-Nase-Bedeckung. An seinem linken Unterarm befanden sich mehrere Tattoos. Der Mann führte ein graues Samsung S6 Handy mit sich. Hinweise zu dem unbekannten Betrüger erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 02772-47050.