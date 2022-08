Unfall auf A 45 bei Herborn: Lkw geborgen

Jetzt teilen:

HERBORN/SINN - Ein mit einem leicht entzündlichen Klebstoff beladener Tanklastzug ist am Dienstagmorgen, 30. August, auf der Autobahn A45 unweit der Anschlussstelle Herborn Süd umgestürzt und blockierte dort die Fahrbahnen.

Nach ersten Angaben war der Tanklaster kurz vor 8 Uhr von Norden kommend kurz nach der Anschlussstelle Herborn Süd in die Baustelle eingefahren. In der Überleitung auf die linke Fahrbahnseite geriet der Lkw ins Schlingern, durchbrach die provisorische Mittelleitplanke und stürzte auf der Gegenfahrbahn um. Der Fahrer eines Golfs im Gegenverkehr konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen und prallte in die verschobene Leitplanke. Der 25-jährige Hüttenberger im Golf sei jedoch unverletzt geblieben. Der 51-jährige Unfallfahrer aus Köln musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus der Sattelzugmaschine befreit werden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und wurde in einem Rettungswagen versorgt.

Lkw umgestürzt: Die Autobahn 45 ist zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Ehringshausen in beiden Richtungen voll gesperrt. Foto: VRM

Aufräumarbeiten bis in den späten Abend hinein

Die Autobahn ist laut der Polizei zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Ehringshausen in beiden Richtungen voll gesperrt gewesen und zog sich bis in die späten Abendstunden. Feuerwehren aus Herborn und Sinn sicherten die Unfallstelle. Bis 19 Uhr sei der Klebstoff umgepumpt worden. Ein Bergeunternehmen habe das Gespann auf die Räder gehievt und habe es von der Unfallstelle abgeschleppt. Daran hätten sich Reinigungs- und Bauarbeiten angeschlossen, die letztlich gegen 23.10 Uhr dazu geführt hätten, dass der Verkehr in Richtung Dortmund wieder rollen konnte. Gegen 0.40 Uhr konnten dann laut Polizei auch die Fahrstreifen in Richtung Hanau wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Lkw umgestürzt: Die Autobahn 45 ist zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Ehringshausen in beiden Richtungen voll gesperrt. (Foto: VRM)

Verkehr wurde auf die B 277 umgeleitet

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sind aus dem Laster Betriebsstoffe ausgetreten. Bei dem Unfall war unter anderem der Dieseltank aufgerissen. Deshalb wurden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, an der Unfallstelle keine brennenden Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen.





Den Verkehr leitete die Polizei an den Anschlussstellen Dillenburg und Ehringshausen auf die Bundesstraße B277 und am Wetzlarer Kreuz in Richtung Aartalsee um. Die Polizei organisierte zudem die Rückleitung der Fahrzeuge aus der Vollsperrung. Dazu wurde die Mittelleitplanke in der Nähe der Unfallstelle geöffnet, sodass die Autofahrer wieder zurück nach Ehringshausen fahren konnten.

Die Unfallschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 120 000 Euro.

