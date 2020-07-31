"Unsicherheit ist am schlimmsten": Maik M. Paulsen im Interview

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FAMILIENTICKETS
In Herborn stehen drei Termine der "Absolventenshow" an: 5. August, 20 Uhr (ausverkauft); 6. August, 15.30 Uhr; 6. August, 20 Uhr.
Für den 6. August ab 15.30 Uhr gibt es FamilienticketsJedes Kind bis 14 Jahren, das in Begleitung mindestens eines Elternteils kommt, hat freien Eintritt.
Dazu ist es nötig, über www.kusch-herborn.de die Erwachsenen-Tickets zu kaufen und eine E-Mail mit Kontaktdaten an info@kusch-herborn.de zu senden. Die Kindertickets gibt es dann als PDF.
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