Urlaub am Strand oder vor der Tür

Die Evangelische Jugend an der Dill bietet 2022 wieder Freizeiten und Fahrten an. Die Jugendreferenten Astrid Slenczka (l.) und Barbara Maage sowie Hartmut Heuser stellen das gemeinsame Programm vor. Foto: Holger J. Becker-von Wolff

HERBORN - Urlaub vor der Haustür, am Strand Sonne tanken oder eine Fahrt zum Jugendkirchentag - all das bietet die Evangelische Jugend an der Dill im Freizeitprogramm 2022 an.

Die Jugendreferenten Astrid Slenczka, Barbara Maage und Hartmut Heuser sind zuversichtlich, dass die Freizeiten im Frühjahr und Sommer wieder möglich sind. Alle Infos zu den einzelnen Freizeiten sind im Internet unter https://ejdill.de/ freizeiten zu finden.

Vom 25. bis 29. Mai findet in Erfurt das Jugendfestival "Christival" statt. Mitfahren können junge Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre.

Wen es eher an den Strand zieht, sollte sich für die Camping-Freizeit in Mali Losinj (Kroatien) vom 16. bis 28. August anmelden: Die Freizeit ist für 14- bis 17-Jährige gedacht.

Im neuen Programm finden sich auch Freizeit-Angebote vor der Haustür: Neben der Osterfreizeit für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren, die diesmal vom 9. bis 14. April nach Heisterberg führt, findet in Uckersdorf vom 25. bis 28. Juli die "Offene Schmiede" für Kinder von 8 bis 13 Jahren statt.

Die "Abenteuertage" laufen vom 1. bis 5. August. Jugendliche ab zwölf Jahre sind wieder eingeladen, mit ihrem Rad die heimische Region vor der Haustüre zu erkunden. Übernachtungen sind geplant.

Aber auch außerhalb der Freizeitaktivitäten bietet die Evangelische Jugend im Dekanat an der Dill Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Nähere Infos dazu auf ejdill.de und bei den Dekanatsjugendreferenten.

Das nächste "Juleica-Seminar" für ehrenamtliche Mitarbeiter und Jugendleiter läuft an den Wochenenden 16. bis 18. September und 14. bis 16. Oktober.