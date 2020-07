Verfolgungsjagd kreuz und quer durch Merkenbach

Im Herborner Stadtteil Merkenbach endete die Flucht eines Mercedesfahrers. Er wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (hog). Das ging gewaltig nach hinten los: Ein Autofahrer hat sich am Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - bis er in Merkenbach festgenommen wurde. Der Grund: Der Mann wollte vor einer Polizeikontrolle flüchten. Die Aktion führte ihn kreuz und quer durch die engen Gassen des Herborner Stadtteils.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mercedesfahrer erstmals auf der Bundesstraße B 277 zwischen Burg und Sinn aufgefallen. Die Beamten wollten ihn kontrollieren, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. "Beim Einschalten des Anhaltesignals gab der Mercedesfahrer Gas und ließ sich auch durch zugeschaltetes Blaulicht und Martinshorn nicht aufhalten", berichtet Polizeisprecher Martin Ahlich.

Das war der Auftakt der Verfolgungsjagd: Der Mann sei "mit augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit, abrupten Manövern, quietschenden Reifen und teils schleuderndem Heck" über die B 277 gerast. Danach bog er auf die L 3046 ab und irrte schließlich durch die Straßen Merkenbachs. Obwohl die Flucht für Aufsehen sorgte und einige Bürger an der Straße standen, war das Auto weiterhin mit hohem Tempo unterwegs - nun aber sogar in Kurven, Seitenstraßen und engen Gassen.

Auto abgestellt und zu

Fuß geflüchtet - vergeblich

Am Ende stellte der Mercedesfahrer sein Auto in der Grundstraße ab und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Dank Hinweisen von Zeugen konnte die Polizei ihn aber wenig später festnehmen. Ein Alkoholtest zeigte etwas weniger als 1,0 Promille an.

Die Polizei bittet Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 zu melden.