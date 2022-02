Verhältnis von Polizei und Bürgern entscheidend geprägt

Ist im Alter von 82 Jahren gestorben: Helmut Grün. Archivfoto: Hannelore Benz

HERBORN - Er war Schutzmann mit Leib und Seele und ein Vereinsmensch, der Herborn mit seinem großen Engagement und seiner Organisationskraft mit geprägt hat: Helmut Grün. Im Alter von 82 Jahren und nach langer Krankheit ist er gestorben.

Herborns früherer stellvertretender Polizeichef war ab 1979 jahrzehntelang im besten Sinne des Wortes Ansprechpartner für alle. Besonders aber lagen ihm die alten Leute am Herzen: Sie fanden stets ein offenes Ohr bei dem Ur-Herborner. Er gehörte zum Stadtbild.

Stellvertreter von vier Herborner Polizeichefs

Helmut Grün war ein Mann der Tat. Beim großen Herborner Hochwasser 1984 war er mit dabei, als Wasserwerfer der Polizei aus Frankfurt kamen und in der Stadt Keller leerpumpten. Er war einer der Ersten, die Hilfe organisierten und koordinierten, als am 7. Juli 1987 ein Tanklastzug in die Stadt raste, explodierte und eine fürchterliche Brandkatastrophe verursachte.

Für die Herborner war er der "Herborner Jung", und diese Sympathie färbte das Verhältnis der ganzen Stadt zu "ihrer" Polizei, die damals noch mitten in der Stadt am Hintersand residierte. Nirgendwo waren die Beziehungen zwischen Bürgern und "Ordnungsmacht" so freundschaftlich und von gegenseitigem Nutzen geprägt wie in der Bärenstadt.

Westerwald-Verein zu einem der größten Vereine gemacht

Allerdings: Um Stromlinienförmigkeit bemühte Grün sich nie; er hatte Ecken und Kanten, und die verhinderten wahrscheinlich, dass er es jemals zum Dienststellenleiter brachte, wie er selbst und die Herborner es sich gewünscht hätten. So blieb er immer der Stellvertreter von insgesamt vier Chefs, von denen Joachim Drozella sein Freund blieb bis zum letzten Tag.

Grün war auch Vereinsmensch: Der Herborner Westerwald-Verein wurde unter seiner Führung zu einem mitgliederstärksten Verein der Stadt und zum größten im ganzen Westerwald. Wenn Herborns unvergessener Sport- und Kulturamtsleiter Horst Freimüller Unterstützung brauchte, waren die "Wäller" mit Helmut und Helga Grün an der Spitze stets dabei. Der Verein ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden, das Land Hessen verlieh ihm den Landesehrenbrief.

Wenn es um Herborner Interessen ging, ließ sich Helmut Grün nicht bremsen. Außer vielen Erinnerungen bleibt von ihm auch ein Baudenkmal: Er erwarb ein kleines Fachwerk-Bürgerhaus am Fuß des Schulbergs gegenüber der Hohen Schule und sanierte in Eigenleistung das Objekt, das als "Herborner Hochzeitshaus" bekannt wurde.

Helmut Grün wird auf seinen eigenen Wunsch hin in aller Stille auf dem Herborner Friedhof beigesetzt.