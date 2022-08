Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich bei Herborn

Bei dem Verkehrsunfall kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Foto: Fritsch

HERBORN - Auf Höhe der Kläranlage bei Herbornseelbach ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 30-Jährige aus Sinn verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Abend auf Nachfrage mit. Es handele sich um einen Alleinunfall auf der Bundesstraße 255, alarmiert wurden die Rettungskräfte am 23. August um 16.33 Uhr.

Der silberne Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach. (Foto: Fritsch)

Die Frau kam mit ihrem silbernen BMW-Cabriolet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich. Die Sinnerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Strecke war für gut eine Stunde gesperrt.

