Videoanlage filmt in Herborn Mercedes-Zerkratzer

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Damit hat der Täter vermutlich nicht gerechnet: Die Überwachungsanlage am Herborner Kaufhaus "Dill-Center" hat einen Mann dabei gefilmt, wie er gerade einen am dortigen Parkplatz abgestellten Mercedes-Benz zerkratzt - und dabei einen Schaden von rund 12 000 Euro anrichtet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Fall bereits am 8. April: Der Videofilm zeigt, wie gegen 10.15 Uhr ein 60 bis 65 Jahre alter Mann vom Eisernen Steg kommt, die Imbissbude passiert und im überdachten Teil des Parkplatzes zunächst an dem dort stehenden, anthrazitfarbenen Mercedes AMG GT vorbeigeht. Dann aber nimmt er einen spitzen Gegenstand in die Hand und zerkratzt den Lack über die gesamte Fahrzeuglänge. Anschließend geht er zurück an die Fahrzeugfront und wiederholt den Vorgang, bevor er durch den Schrankenbereich nach links in Richtung Deutsche Bank/Rückseite Metzgerei Reuther davongeht.

Die Ermittler der Herborner Polizei lassen derzeit prüfen, ob die das Video mit einem richterlichen Beschluss veröffentlichen darf.

Der 1,75 bis 1,80 Meter große Mann habe eine schlanke Figur, aber Bauchansatz, und kurze, hellgraue bis weiße Haare, im Nacken etwas länger gewachsen, und eine blaue Jeans getragen. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.