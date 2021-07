Viel Action für Kinder in Herborn

Segelfliegen gehört ebenfalls zum Herborner Ferienpassprogramm. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Trotz der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr ein Ferienpass-Programm der Stadt Herborn. Viele Vereine und Institutionen haben das abwechslungsreiche Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

"Die Organisatorinnen vom Fachdienst Standesamt und soziale Angelegenheiten freuen sich über den Mix aus lokalen Mitmach-Angeboten von Vereinen, Naturerlebnissen wie auch Aktionen im städtischen Wildgehege, dem Haus der Jugend und dem Freibad Schönbach", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Viel Action ist geboten bei den Aktivitäten zu Wasser zu Land und in der Luft: Ob beim Windsurfen und Stehpaddeln auf dem Aartalsee, beim Tennis spielen und Golfen, dem Schnuppertag im Schützenverein ebenso wie bei einer Radtour oder beim Segelfliegen.

KONTAKT Wer Fragen zur Anmeldung oder den Angeboten des Ferienpasses Herborn hat, kann das Organisationsteam während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung telefonisch unter 0 27 72-70 82 72 oder 0 27 72-70 82 75 und per E-Mail an

die Adresse ferienpass@herborn. de erreichen.

Waldrallye, Modellbau, Experimente und mehr

Abwechslungsreich zu werden versprechen auch die Angebote "Pfadfinder für einen Tag", Waldrallye und ein Outdoor-Escape-Game. Wer Spaß am Basteln hat, kann sein Talent beim Bau von Modellen mit dem Modell-Eisenbahn-Club oder dem Bau von Vogel- und Insektenhäusern unter Beweis stellen. Mädchen und Jungen können in den Ferien auch in die Welt der Naturwissenschaften abtauchen.

Ab Dienstag kann

man sich online anmelden

Sie erwarten spannende Experimente in Physik und Chemie wie bei den Angeboten "Die Küche als Chemielabor" oder "Mir geht ein Licht auf".

Die Programm-Übersicht wie auch die Anmeldung für den Ferienpass finden Interessierte auf der Homepage: www.ferienpass.herborn.de

Die verbindliche Buchung ist ab Dienstag, 13. Juli, um 8 Uhr möglich. Alle Angebote sind entsprechend der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen konzipiert. Auf der Homepage findet sich eine Infografik zum Anmeldeprozess.

In diesem Jahr entfällt "pandemiebedingt" der Kauf des Ferienpasses, der sonst als "Eintrittskarte" für die Ferienpass-Aktionen gilt.

Wie auch in den vergangenen Jahren kann eine vergünstigte Zehner-Eintrittskarte für die Freibäder in Herborn und Schönbach für zehn Euro erworben werden.

Die Schwimmbad-Eintrittskarten werden nach der Bezahlung per Post zugestellt oder können bei kurzfristiger Buchung auch im Rathaus abgeholt werden.